Concert jazz « Hymne à l’amour » : Duo Minerva Maison Heinrich Heine Paris vendredi 17 octobre 2025.
Dans le cadre du festival Jazz à la Cité, la Maison Heinrich Heine vous invite à découvrir le Duo Minerva.
La clarinettiste tyrolienne Johanna Gossner et l’accordéoniste du Vorarlberg Damian Keller
montrent ce qui peut naître de nouveau et de passionnant lorsqu’on
s’affranchit de toute tradition musicale, offrant aux chefs d’œuvre une
renaissance magnifique, entre musique classique, world music, jazz et
avant-garde.
En tant qu’ambassadeur culturel autrichien, le Duo Minerva parcourt
actuellement le monde et fait escale à Paris pour nous offrir son
nouveau programme.
En collaboration avec le forum culturel autrichien.
Avec « Hymne à l’amour », Johanna Gossner et Damian Keller vous embarquent dans un voyage jazz haut en couleurs, entre musique classique, world music, jazz et avant-garde.
Le vendredi 17 octobre 2025
de 21h00 à 22h00
gratuit sous condition
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public adultes.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/10-octobre/hymne-a-l-amour-duo-minerva https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine