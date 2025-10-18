Concert jazz « Hymne à l’amour » : Duo Minerva Maison Heinrich Heine Paris

Concert jazz « Hymne à l’amour » : Duo Minerva Maison Heinrich Heine Paris vendredi 17 octobre 2025.

Dans le cadre du festival Jazz à la Cité, la Maison Heinrich Heine vous invite à découvrir le Duo Minerva.

La clarinettiste tyrolienne Johanna Gossner et l’accordéoniste du Vorarlberg Damian Keller

montrent ce qui peut naître de nouveau et de passionnant lorsqu’on

s’affranchit de toute tradition musicale, offrant aux chefs d’œuvre une

renaissance magnifique, entre musique classique, world music, jazz et

avant-garde.

En tant qu’ambassadeur culturel autrichien, le Duo Minerva parcourt

actuellement le monde et fait escale à Paris pour nous offrir son

nouveau programme.

En collaboration avec le forum culturel autrichien.

Avec « Hymne à l’amour », Johanna Gossner et Damian Keller vous embarquent dans un voyage jazz haut en couleurs, entre musique classique, world music, jazz et avant-garde.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 21h00 à 22h00

gratuit sous condition

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T00:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T21:00:00+02:00_2025-10-17T22:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/10-octobre/hymne-a-l-amour-duo-minerva https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine