Concert jazz Ici & Lui Bistrot Culture Ainay-le-Château

Lundi 2025-07-14 20:30:00

Ici & Lui, formation new jazz venue de Paris, vous invite à son concert le lundi 14 juillet à 20h30 au Bistrot Culture.

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Ici & Lui, a new jazz band from Paris, invites you to its concert on Monday July 14th at 8.30pm at Bistrot Culture.

German :

Ici & Lui, eine New-Jazz-Formation aus Paris, lädt Sie zu ihrem Konzert am Montag, den 14. Juli um 20:30 Uhr im Bistrot Culture ein.

Italiano :

Ici & Lui, un nuovo gruppo jazz di Parigi, vi invitano al loro concerto lunedì 14 luglio alle 20.30 al Bistrot Culture.

Espanol :

Ici & Lui, un nuevo grupo de jazz de París, le invita a su concierto del lunes 14 de julio a las 20.30 h en el Bistrot Culture.

