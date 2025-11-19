Concert Jazz Beaumont-Hague La Hague

Concert Jazz

CONCERT DE JAZZ.

PHILIPPE MOURATOGLOU, BRUNO CHEVILLON ET RAMON LOPEZ.

Après deux albums remarqués qui ont fait grand bruit, le guitariste Philippe Mouratoglou revient avec Nautiles , un nouveau projet basé sur des compositions originales qui unissent harmonieusement l’aérien et le tellurique.

En trio avec Ramon Lopez et Bruno Chevillon, il propose une oeuvre où la beauté du son, la respiration et la création de larges espaces dominent. Et parce qu’ils savent aussi impulser une dynamique rythmique vivifiante et groovy, équilibrée par des moments de la plus haute élégance, il en résulte une musique à la fois rêveuse quels que soient les tempos et intensément habitée.

Porté par un tandem rythmique aussi fin qu’audacieux, Philippe Mouratoglou offre ici une musique qui doit autant à l’attirance pour l’absolu de la musique classique qu’à un jazz héritier de la Great Black Music dans sa face contemporaine, captivante par son exigence et son charme mêmes.

Concert proposé en partenariat avec Presqu’île Impro Jazz.

Les artistes proposeront une masterclass (guitare, contrebasse, batterie) dédiée aux élèves de l’École des arts vivants et aux passionnés.

Samedi 7 février 10h à 12h Tarif 8 € gratuit pour les élèves de l’École des arts vivants.

Tout public.

Durée 1h15. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

