Concert Jazz Latino à l’Atelier Grill L’atelier Grill Yzeure

Concert Jazz Latino à l’Atelier Grill L’atelier Grill Yzeure samedi 12 juillet 2025.

Concert Jazz Latino à l’Atelier Grill

L’atelier Grill 31 place Jules Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Concert Jazz latino en terrasse à L’Atelier Grill avec IsaMax.

.

L’atelier Grill 31 place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 84 31 14

English :

Latino Jazz concert on the terrace at L?Atelier Grill with IsaMax.

German :

Latino-Jazz-Konzert auf der Terrasse im L’Atelier Grill mit IsaMax.

Italiano :

Concerto latin jazz sulla terrazza de L’Atelier Grill con IsaMax.

Espanol :

Concierto de jazz latino en la terraza de L’Atelier Grill con IsaMax.

L’événement Concert Jazz Latino à l’Atelier Grill Yzeure a été mis à jour le 2025-07-08 par Office du tourisme de Moulins & sa région