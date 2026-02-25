Concert Jazz le sextet SW!TCH présente INCIPIT Maison du Terroir Genouilly

Concert Jazz le sextet SW!TCH présente INCIPIT

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-27 20:30:00

2026-03-27

Dans le cadre des 50 ans de l’association RAR.

SW!TCH est un sextet composé de jeunes musiciens qui se sont rencontrés aux stages du Crescent, Jazz en Herbe et au CRR Grand Chalon, où ils étudient le jazz. En 2024, ils commencent à composer ensemble un répertoire éclectique teinté de jazz, rock, funk et Hip-Hop… En octobre 2025, le groupe enregistre son premier album INCIPIT dont la sortie est prévue cette année. Dans leur répertoire, ces jeunes musiciens emmènent l’auditoire dans une épopée spatiale insolite illustrée par des grooves incisifs et des thèmes colorés.

Ainsi, SW!TCH transporte les auditeurs dans leur univers singulier où péripéties et personnages ne manquent pas…

Noé Cordier Trompette ; Marceau Lambert Saxophone alto, EWI ; Raphaël Chabridon Trombone ; Nel Dupasquier Guitare ; Victor Poilpré Basse électrique ; Léon Wöste Batterie .

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

