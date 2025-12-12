Concert Jazz Leeds University Big Band Ferme de Grangeneuve Villeréal

Concert Jazz Leeds University Big Band

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-03

Le LUU Big Band est un ensemble de 16 musiciens proposant une grande variété de morceaux issus du répertoire de groupes de danse, big band, notamment du swing, du funk, de la pop et du jazz.

Pour le concert à Grange-Neuve, ils joueront principalement du jazz, du swing et aussi quelques chansons pop.

Venez nombreux, l’atmosphère y sera très chaleureuse et l’ambiance assurément jazzy !

The Leeds University Big Band est un groupe formé dans l’une des plus célèbres écoles de musique de Grande Bretagne. Depuis plus de 20 ans, toujours autour de Pâques, les étudiants viennent dans notre coin du Lot et Garonne pour y donner de nombreux concerts. À Leeds et en Angleterre, ils se produisent dans des salles de concert prestigieuses .

The LUU Big Band is a 16-piece ensemble playing a wide variety of tunes from the repertoire of dance bands and big bands, including swing, funk, pop and jazz. For the concert at Grange-Neuve, they’ll be playing mainly jazz, swing and a few pop songs.

