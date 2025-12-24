Concert Jazz manouche avec l’ensemble Biper Swing Quartet, Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert Jazz manouche avec l’ensemble Biper Swing Quartet, Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle jeudi 5 février 2026.
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-05
Venez découvrir le groupe Biper Swing Quartet qui aime partager avec son public le répertoire de Django ReinHardt et de grands standarts de jazz américain. .
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
English : Concert Jazz manouche avec l’ensemble Biper Swing Quartet
