Concert Jazz manouche avec l’ensemble Biper Swing Quartet, Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle

Concert Jazz manouche avec l’ensemble Biper Swing Quartet

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Venez découvrir le groupe Biper Swing Quartet qui aime partager avec son public le répertoire de Django ReinHardt et de grands standarts de jazz américain. .

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jazz manouche avec l’ensemble Biper Swing Quartet

L’événement Concert Jazz manouche avec l’ensemble Biper Swing Quartet Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-12-21 par Office de Tourisme Pays Basque