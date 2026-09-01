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AGENDA · La Chapelle-Neuve

Concert jazz manouche – Bloody Fingers Le Cosy – L’Eden La Chapelle-Neuve

vendredi 18 septembre 2026 · Le Cosy - L'Eden · La Chapelle-Neuve

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Cosy - L'Eden
Adresse
22 rue Principale
Ville
56500 La Chapelle-Neuve
Département
Morbihan
Tarif

La Chapelle-Neuve

Concert jazz manouche – Bloody Fingers

Le Cosy – L’Eden 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

L’Eden et Le Cosy vous propose un concert de jazz manouche avec les Bloody Fingers en terrasse dès 19h.
Entrée libre.   .

Le Cosy – L’Eden 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01 

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English :

L’événement Concert jazz manouche – Bloody Fingers La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAUD Communauté

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