Concert jazz manouche – Bloody Fingers Le Cosy – L’Eden La Chapelle-Neuve
vendredi 18 septembre 2026 · Le Cosy - L'Eden · La Chapelle-Neuve
Informations pratiques
La Chapelle-Neuve
Concert jazz manouche – Bloody Fingers
Le Cosy – L’Eden 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
L’Eden et Le Cosy vous propose un concert de jazz manouche avec les Bloody Fingers en terrasse dès 19h.
Entrée libre. .
Le Cosy – L’Eden 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01
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English :
L’événement Concert jazz manouche – Bloody Fingers La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAUD Communauté