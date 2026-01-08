Concert Jazz Manouche Vrac café Champnétery

Concert Jazz Manouche Vrac café Champnétery samedi 17 janvier 2026.

Vrac café 2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

2026-01-17

Concert Jazz Manouche avec Gaël Rouilhac & Pierre Nowak   .

Vrac café 2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 01 54  levrac87@gmail.com

