Concert jazz manouche Salle des fêtes Consac

Concert jazz manouche Salle des fêtes Consac mercredi 6 août 2025.

Concert jazz manouche

Salle des fêtes 4 rue de l’école Consac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 21:15:00

fin : 2025-08-06 23:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Adrien Moignard à la guitare, Mathias Guerry au violon, Boris Alexandre à la guitare Trio

.

Salle des fêtes 4 rue de l’école Consac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 52 36 87

English :

Adrien Moignard on guitar, Mathias Guerry on violin, Boris Alexandre on guitar Trio

German :

Adrien Moignard an der Gitarre, Mathias Guerry an der Violine, Boris Alexandre an der Gitarre Trio

Italiano :

Adrien Moignard alla chitarra, Mathias Guerry al violino, Boris Alexandre alla chitarra Trio

Espanol :

Adrien Moignard a la guitarra, Mathias Guerry al violín, Boris Alexandre a la guitarra Trío

L’événement Concert jazz manouche Consac a été mis à jour le 2025-07-25 par Offices de Tourisme de Jonzac