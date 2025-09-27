Concert Jazz Manouche Morlac
Concert Jazz Manouche Morlac samedi 27 septembre 2025.
Concert Jazz Manouche
Morlac Cher
Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Soirée en musique à l’église de Morlac
Concert jazz manouche dans l’église à 20h30 avec le groupe Tzingara. L’entrée est gratuite, réservation obligatoire au 02.48.56.24.91. Attention places est limitées! .
Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 24 91
English :
An evening of music at Morlac church
German :
Musikalischer Abend in der Kirche von Morlac
Italiano :
Una serata di musica nella chiesa di Morlac
Espanol :
Noche de música en la iglesia de Morlac
L’événement Concert Jazz Manouche Morlac a été mis à jour le 2025-09-22 par OT CHATEAUMEILLANT