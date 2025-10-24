Concert Jazz Manouche Samy Daussat Trio et ses invités Noé Reinhardt et Costel Nitescu Palais des Congrès Perros-Guirec

Concert Jazz Manouche Samy Daussat Trio et ses invités Noé Reinhardt et Costel Nitescu Palais des Congrès Perros-Guirec vendredi 24 octobre 2025.

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 20:30:00

Le guitariste Samy Daussat, et son trio Jazz Manouche, est heureux d’accueillir deux invités d’exception peu entendus en Bretagne le violoniste Roumain Costel Nitescu et le « gentleman Manouche » Noé Reinhardt et sa guitare jazz.

Ces trois musiciens de renoms se sont produits dans le monde entier, régulièrement invités dans les plus grands festivals de jazz et ont délivré nombre de master classes (Usa, Japon…) Ils ont enregistré par ailleurs des albums références de jazz manouche.

Ils nous concoctent une soirée exceptionnelle sous le signe du jazz de Django. Entre Swing enflammé, dialogues virtuoses et invités surprises cette rencontre promet un feu d’artifice dans l’esprit du quintette du hot club de France….à ne pas manquer. .

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

