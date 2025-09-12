Concert Jazz Manouche Tricotin Swing Ancien Monastère de Sainte Croix Sainte-Croix
Concert Jazz Manouche Tricotin Swing
Ancien Monastère de Sainte Croix 54 place de l’église-temple Sainte-Croix Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Le repas plat + dessert
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12 22:30:00
2025-09-12
Dès 19h, possibilité de manger au monastère
20h30 Tricotin Swing Jazz Manouche
Ce joyeux trio use de toutes les ficelles pour vous faire vibrer jusqu’à la corde (sensible!): violon, guitares, contrebasse et cordes vocales
Ancien Monastère de Sainte Croix 54 place de l’église-temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
English :
From 7pm, dining in the monastery
8:30pm: Tricotin Swing Jazz Manouche
This joyful trio uses every trick in the book to thrill you to your very core: violin, guitars, double bass and vocal chords
German :
Ab 19 Uhr besteht die Möglichkeit, im Kloster zu essen
20.30 Uhr: Tricotin Swing Gypsy Jazz
Dieses fröhliche Trio nutzt alle Tricks, um Sie bis in die Haarspitzen zum Schwingen zu bringen: Geige, Gitarren, Kontrabass und Stimmbänder
Italiano :
Dalle 19.00 si può mangiare nel monastero
20.30: Tricotin Swing Gypsy Jazz
Questo allegro trio utilizza tutti i trucchi del mestiere per emozionarvi fino in fondo: violino, chitarre, contrabbasso e corde vocali
Espanol :
A partir de las 19h, se puede comer en el monasterio
20.30 h: Tricotin Swing Jazz gitano
Este alegre trío utiliza todos los trucos del libro para emocionarle hasta la médula: violín, guitarras, contrabajo y cuerdas vocales
