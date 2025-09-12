Concert Jazz Manouche Tricotin Swing Ancien Monastère de Sainte Croix Sainte-Croix

Concert Jazz Manouche Tricotin Swing Ancien Monastère de Sainte Croix Sainte-Croix vendredi 12 septembre 2025.

Concert Jazz Manouche Tricotin Swing

Ancien Monastère de Sainte Croix 54 place de l’église-temple Sainte-Croix Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Le repas plat + dessert

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 22:30:00

2025-09-12

Dès 19h, possibilité de manger au monastère

20h30 Tricotin Swing Jazz Manouche

Ce joyeux trio use de toutes les ficelles pour vous faire vibrer jusqu’à la corde (sensible!): violon, guitares, contrebasse et cordes vocales

Ancien Monastère de Sainte Croix 54 place de l’église-temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org

English :

From 7pm, dining in the monastery

8:30pm: Tricotin Swing Jazz Manouche

This joyful trio uses every trick in the book to thrill you to your very core: violin, guitars, double bass and vocal chords

German :

Ab 19 Uhr besteht die Möglichkeit, im Kloster zu essen

20.30 Uhr: Tricotin Swing Gypsy Jazz

Dieses fröhliche Trio nutzt alle Tricks, um Sie bis in die Haarspitzen zum Schwingen zu bringen: Geige, Gitarren, Kontrabass und Stimmbänder

Italiano :

Dalle 19.00 si può mangiare nel monastero

20.30: Tricotin Swing Gypsy Jazz

Questo allegro trio utilizza tutti i trucchi del mestiere per emozionarvi fino in fondo: violino, chitarre, contrabbasso e corde vocali

Espanol :

A partir de las 19h, se puede comer en el monasterio

20.30 h: Tricotin Swing Jazz gitano

Este alegre trío utiliza todos los trucos del libro para emocionarle hasta la médula: violín, guitarras, contrabajo y cuerdas vocales

