CONCERT JAZZ MANOUCHE Noé Reinhardt Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

CONCERT JAZZ MANOUCHE

Noé Reinhardt Samedi 22 novembre, 20h30 Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 25€

﻿Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:00:00

Fin : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:00:00

CONCERT JAZZ MANOUCHE

Noé Reinhardt Trio

Noé Reinhardt a toujours baigné dans la musique de son aïeul Django Reinhardt. Pas étonnant que les notes glissent naturellement sur sa guitare acoustique ou électrique ! Noé Reinhardt possède une virtuosité étonnante et une approche guitaristique pleine de profondeur manouche qui font de lui un digne héritier de Django Reinhardt et un des musiciens de premier rang de la nouvelle génération de jazzmen !

Il sera en concert en trio pour clôturer une journée de Masterclass qui aura lieu tout au long de la journée accompagné par Robin Dietrich à la guitare rythmique et Julien Cattiaux à la contrebasse.

Avec :

Noé Reinhardt : Guitare

Robin Dietrich : Guitare rythmique

Julien Cattiaux : Contrebasse

Durée :1h30

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.theatreponttournant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/noe-reinhardt-jazz-manouche »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556110611 »}]

Noé Reinhardt a toujours baigné dans la musique de son aïeul Django Reinhardt. Pas étonnant que les notes glissent naturellement sur sa guitare acoustique ou électrique ! Jazz manouche jazz