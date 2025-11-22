CONCERT JAZZ MANOUCHE Noé Reinhardt Théâtre du Pont Tournant Bordeaux
Noé Reinhardt Samedi 22 novembre, 20h30 Théâtre du Pont Tournant Gironde
Tarif plein : 25€
Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)
Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )
Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )
Noé Reinhardt Trio
Noé Reinhardt a toujours baigné dans la musique de son aïeul Django Reinhardt. Pas étonnant que les notes glissent naturellement sur sa guitare acoustique ou électrique ! Noé Reinhardt possède une virtuosité étonnante et une approche guitaristique pleine de profondeur manouche qui font de lui un digne héritier de Django Reinhardt et un des musiciens de premier rang de la nouvelle génération de jazzmen !
Il sera en concert en trio pour clôturer une journée de Masterclass qui aura lieu tout au long de la journée accompagné par Robin Dietrich à la guitare rythmique et Julien Cattiaux à la contrebasse.
Avec :
Noé Reinhardt : Guitare
Robin Dietrich : Guitare rythmique
Julien Cattiaux : Contrebasse
Durée :1h30
Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.theatreponttournant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/noe-reinhardt-jazz-manouche »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556110611 »}]
