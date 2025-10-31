Concert Jazz La Peñac Marciac
Concert Jazz La Peñac Marciac vendredi 31 octobre 2025.
Concert Jazz
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-31 21:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
La Penac invite LES JAZZ BICRAVERS
Un bond dans le temps, du Paris des années folles, jusqu’en Nouvelle-Orléans,
en passant par l’Europe de l’Est, les Jazz Bicravers, tel les fils du vent, font
virevolter sur leurs instruments les échos d’un passé qui nous semble familier.
À bord de leur roulotte, les riffs de Django Reinhardt, Angelo Debarre ou
encore Biréli Lagrène résonnent au martèlement des guitares qui, comme les
danseurs, échapperont à la nuit !
Restauration sur place à partir de 19h .
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 52 86 15 63 lacantinedelapenac@gmail.com
English :
La Penac invites LES JAZZ BICRAVERS
A leap back in time, from the Paris of the Roaring Twenties to New Orleans,
through Eastern Europe, the Jazz Bicravers, like sons of the wind, make their instruments
on their instruments the echoes of a past that seems so familiar.
Aboard their caravan, the riffs of Django Reinhardt, Angelo Debarre and
biréli Lagrène resonate to the pounding of guitars that, like the dancers
like the dancers, escape the night!
German :
La Penac lädt LES JAZZ BICRAVERS ein
Ein Zeitsprung vom Paris der Roaring Twenties bis nach New Orleans,
über Osteuropa, die Jazz Bicravers, wie die Fäden des Windes, lassen die Echos der
auf ihren Instrumenten die Echos einer Vergangenheit, die uns vertraut erscheint.
An Bord ihres Zigeunerwagens erklingen die Riffs von Django Reinhardt, Angelo Debarre oder
biréli Lagrène erklingen beim Hämmern der Gitarren, die, wie die
tänzer der Nacht entfliehen!
Italiano :
La Penac invita LES JAZZ BICRAVERS
Un salto indietro nel tempo, dalla Parigi dei ruggenti anni Venti a New Orleans,
europa dell’Est, i Jazz Bicravers, come figli del vento, fanno risuonare gli echi di un passato che sembra così familiare
gli echi di un passato che sembra così familiare.
A bordo della loro carovana, i riff di Django Reinhardt, Angelo Debarre e
biréli Lagrène risuonano al ritmo delle chitarre che, come i ballerini, sfuggono alla notte
come i ballerini, sfuggono alla notte!
Espanol :
La Penac invita a LES JAZZ BICRAVERS
Un salto atrás en el tiempo, del París de los locos años veinte a Nueva Orleans,
europa del Este, los Jazz Bicravers, como hijos del viento, hacen los ecos de un pasado
los ecos de un pasado que parece tan familiar.
A bordo de su caravana, los riffs de Django Reinhardt, Angelo Debarre y
biréli Lagrène resuenan al son de las guitarras que, como los bailarines
como los bailarines, ¡escapan de la noche!
