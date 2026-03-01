Concert Jazz Mates ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Jazz Mates ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 28 mars 2026.
Concert Jazz Mates
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Jazz
Formé d’un trio piano, contrebasse et chant les Jazz Mates nous emportent pour un voyage musical autour des grands standards du jazz. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Concert Jazz Mates
L’événement Concert Jazz Mates Gisors a été mis à jour le 2026-03-21 par Vexin Normand Tourisme