Concert Jazz Mates ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Jazz Mates

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Jazz

Formé d’un trio piano, contrebasse et chant les Jazz Mates nous emportent pour un voyage musical autour des grands standards du jazz. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Jazz Mates

L’événement Concert Jazz Mates Gisors a été mis à jour le 2026-03-21 par Vexin Normand Tourisme