Concert Jazz Mélaine Dalibert Espace Jean Mobian Guilers

The Köln concert a 50 ans ! Le 24 janvier 1975, le pianiste américain Keith JARRETT livrait au public de l’opéra de Cologne l’une de ses plus saisissantes improvisations. Captée par les micros du label ECM, elle donnera naissance à un album mythique, élevé au rang des plus vendus de l’histoire du disque. Le compositeur et pianiste Mélaine DALIBERT restitue et rend hommage à ce moment d’anthologie, faisant de ce jaillissement sonore spontané une véritable pièce de répertoire.
Informations pratiques
Dès 10 ans
Durée 1 h10
Réservation conseillée
Billetterie sur place
PMR Pour faciliter votre venue, contactez-nous au 02 98 37 37 37 .
Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers 29820 Finistère Bretagne +33 2 98 07 55 35
