Concert Jazz Association d’éducation de loisirs et d’activités Nayemont-les-Fosses
Concert Jazz Association d’éducation de loisirs et d’activités Nayemont-les-Fosses vendredi 27 mars 2026.
Concert Jazz
Association d’éducation de loisirs et d’activités 1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 21:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Concert organisé par l’association Elan avec au programme jazz des années 20 à 50, blues, modern jazz et autre !Tout public
10 .
Association d’éducation de loisirs et d’activités 1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 60 95
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English :
Concert organized by the Elan association, featuring jazz from the 20s to the 50s, blues, modern jazz and more!
L’événement Concert Jazz Nayemont-les-Fosses a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES