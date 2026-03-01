Concert Jazz Association d’éducation de loisirs et d’activités Nayemont-les-Fosses

Concert Jazz

Association d’éducation de loisirs et d’activités 1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Concert organisé par l’association Elan avec au programme jazz des années 20 à 50, blues, modern jazz et autre !Tout public

10 .

Association d’éducation de loisirs et d’activités 1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 60 95

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English :

Concert organized by the Elan association, featuring jazz from the 20s to the 50s, blues, modern jazz and more!

L’événement Concert Jazz Nayemont-les-Fosses a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES