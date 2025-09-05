Concert Jazz New Orleans église du village Saint-Lary-Soulan

Concert Jazz New Orleans

Tarif : – –

Début : 2025-09-05 21:00:00
Quatuor toulousain « fans » de Sydney Bechet
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81  eglise.aurelouron@free.fr

English :

Quartet from Toulouse « fans » of Sydney Bechet

German :

Toulouser Quartett « Fans » von Sydney Bechet

Italiano :

Il quartetto di Tolosa « fan » di Sydney Bechet

Espanol :

El cuarteto de Toulouse, « fan » de Sydney Bechet

