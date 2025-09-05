Concert Jazz New Orleans église du village Saint-Lary-Soulan
Concert Jazz New Orleans
église du village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-05 21:00:00
2025-09-05
Quatuor toulousain « fans » de Sydney Bechet
Eglise du village .
+33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
English :
Quartet from Toulouse « fans » of Sydney Bechet
German :
Toulouser Quartett « Fans » von Sydney Bechet
Italiano :
Il quartetto di Tolosa « fan » di Sydney Bechet
Espanol :
El cuarteto de Toulouse, « fan » de Sydney Bechet
