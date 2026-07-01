Informations pratiques

Treffiagat

Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band

Avenue du 8 mai 1945 Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.

Réservation par téléphone. .

Avenue du 8 mai 1945 Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28

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English :

L’événement Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden