AGENDA · Treffiagat
Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band Treffiagat
mardi 28 juillet 2026 · Treffiagat
Informations pratiques
Treffiagat
Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band
Avenue du 8 mai 1945 Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.
Réservation par téléphone. .
Avenue du 8 mai 1945 Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28
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English :
L’événement Concert Jazz Nouvelle Orleans Gospel Saveurs du Sud Jazz Band Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden
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