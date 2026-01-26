Concert Jazz Clos des fées Paluel

Concert Jazz

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’ancienne percussionniste et danseuse de Stomp, Lucy Dixon, revient au Clos des Fées, accompagnée cette année par l’irrésistible David Gordon Trio (piano, basse, batterie).

Artistes complémentaires, Lucy et David nous concoctent un concert unique du répertoire du Trio à des perles latino-américaines en passant par les claquettes !

Dès 18h, retrouvons-nous autour d’un verre à la buvette du Clos des Fées.

Avec

David Gordon piano

Oli Hayhurst contrebasse

Tom Hooper batterie

Lucy Dixon voix/claquettes

Concert à 18h30 au Clos des fées. .

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Concert Jazz

