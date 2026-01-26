Concert Jazz Clos des fées Paluel
Concert Jazz Clos des fées Paluel samedi 14 mars 2026.
Concert Jazz
Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
L’ancienne percussionniste et danseuse de Stomp, Lucy Dixon, revient au Clos des Fées, accompagnée cette année par l’irrésistible David Gordon Trio (piano, basse, batterie).
Artistes complémentaires, Lucy et David nous concoctent un concert unique du répertoire du Trio à des perles latino-américaines en passant par les claquettes !
Dès 18h, retrouvons-nous autour d’un verre à la buvette du Clos des Fées.
David Gordon piano
Oli Hayhurst contrebasse
Tom Hooper batterie
Lucy Dixon voix/claquettes
Concert à 18h30 au Clos des fées. .
Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie
