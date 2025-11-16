Concert Jazz par Ericson’s Bnd Vasperviller
Concert Jazz par Ericson’s Bnd
Église Sainte-Thérèse rue de l’Église Vasperviller Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-16
L’association les Baraques propose une pause musicale avec Ericson’s Band. Entrée libre avec panier à la sortie.Tout public
Église Sainte-Thérèse rue de l’Église Vasperviller 57560 Moselle Grand Est association.lesbaraques@laposte.fr
English :
Les Baraques association offers a musical break with Ericson’s Band. Free admission, with basket on the door.
German :
Der Verein Les Baraques bietet eine musikalische Pause mit Ericson’s Band an. Freier Eintritt mit Korb am Ausgang.
Italiano :
L’associazione Baraques propone una pausa musicale con la Ericson’s Band. Ingresso libero, con cestino alla porta.
Espanol :
La asociación Baraques ofrece una pausa musical con Ericson’s Band. Entrada gratuita, con una cesta en la puerta.
