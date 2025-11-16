Concert Jazz par Ericson’s Bnd

Église Sainte-Thérèse rue de l’Église Vasperviller Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Dimanche 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-16

L’association les Baraques propose une pause musicale avec Ericson’s Band. Entrée libre avec panier à la sortie.Tout public

Église Sainte-Thérèse rue de l’Église Vasperviller 57560 Moselle Grand Est association.lesbaraques@laposte.fr

English :

Les Baraques association offers a musical break with Ericson’s Band. Free admission, with basket on the door.

German :

Der Verein Les Baraques bietet eine musikalische Pause mit Ericson’s Band an. Freier Eintritt mit Korb am Ausgang.

Italiano :

L’associazione Baraques propone una pausa musicale con la Ericson’s Band. Ingresso libero, con cestino alla porta.

Espanol :

La asociación Baraques ofrece una pausa musical con Ericson’s Band. Entrada gratuita, con una cesta en la puerta.

L’événement Concert Jazz par Ericson’s Bnd Vasperviller a été mis à jour le 2025-11-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG