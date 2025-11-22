Concert Jazz « Paris Gadjo » Le Colisée Biarritz

Concert Jazz « Paris Gadjo »

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 36 EUR

Le projet inédit qui réunit la musique brésilienne au jazz manouche a pris source dans l’esprit et le coeur de Christophe Davot lorsqu’il avait 14 ans et que, jeune guitariste, il découvrait en même temps Django Reinhardt et les compositions d’Heitor Villa Lobos.

Les mélodies et harmonies superbes de cette musique écrite au Brésil entre les années 1870 et 1950 par des monstres sacrés, compositeurs et musiciens tels que Ernesto Nazareth, Pixingui ou Jacob De Bandolim…

Par cette heureuse union de ces deux genres musicaux, les instrumentistes du PARIS-GADJO-CLUB rendent un hommage vibrant aux musiciens de la tradition du Swing Manouche. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 54 33 55

