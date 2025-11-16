Concert Jazz piano et trompette Château de Bourgon Montsûrs

Concert Jazz piano et trompette

Château de Bourgon 455 impasse château de Bourgon Montsûrs Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Un jeune prodige du piano Jazz Levi Harvey et Johann Lefevre trompettiste et professeur de musique en Coëvrons vous charmeront dans le décor exceptionnel qu’est le château de Bourgon .

Cocktail partagé en fin de concert chacun ramène des amuse-bouches de sa confection, un jus de fruit ou des bulles.

Sur réservation. .

Château de Bourgon 455 impasse château de Bourgon Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 37 29 99 chateaudebourgon@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Jazz piano et trompette Montsûrs a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons