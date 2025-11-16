Concert Jazz piano et trompette Château de Bourgon Montsûrs
Concert Jazz piano et trompette Château de Bourgon Montsûrs dimanche 16 novembre 2025.
Concert Jazz piano et trompette
Château de Bourgon 455 impasse château de Bourgon Montsûrs Mayenne
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
Un jeune prodige du piano Jazz Levi Harvey et Johann Lefevre trompettiste et professeur de musique en Coëvrons vous charmeront dans le décor exceptionnel qu’est le château de Bourgon .
Cocktail partagé en fin de concert chacun ramène des amuse-bouches de sa confection, un jus de fruit ou des bulles.
Sur réservation. .
Château de Bourgon 455 impasse château de Bourgon Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 37 29 99 chateaudebourgon@gmail.com
