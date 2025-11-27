Concert jazz: Poetic Ways Maison de la Musique et de la Danse Valence
Concert jazz: Poetic Ways Maison de la Musique et de la Danse Valence jeudi 27 novembre 2025.
Concert jazz: Poetic Ways
Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2025-11-27 20:30:00
2025-11-27
Toute la magie et l’inventivité du jazz. Une chanteuse solaire entourée de quatre musiciens.
Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
All the magic and inventiveness of jazz. A sunny singer surrounded by four musicians.
German :
Die ganze Magie und der Erfindungsreichtum des Jazz. Eine sonnige Sängerin, die von vier Musikern umgeben ist.
Italiano :
Tutta la magia e l’inventiva del jazz. Una cantante solare circondata da quattro musicisti.
Espanol :
Toda la magia y la inventiva del jazz. Una cantante soleada rodeada de cuatro músicos.
