Concert jazz: Poetic Ways Maison de la Musique et de la Danse Valence

Concert jazz: Poetic Ways

Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 20:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Toute la magie et l’inventivité du jazz. Une chanteuse solaire entourée de quatre musiciens.

English :

All the magic and inventiveness of jazz. A sunny singer surrounded by four musicians.

German :

Die ganze Magie und der Erfindungsreichtum des Jazz. Eine sonnige Sängerin, die von vier Musikern umgeben ist.

Italiano :

Tutta la magia e l’inventiva del jazz. Una cantante solare circondata da quattro musicisti.

Espanol :

Toda la magia y la inventiva del jazz. Una cantante soleada rodeada de cuatro músicos.

