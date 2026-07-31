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AGENDA · Feuillade

Concert jazz pop gospel Place de l’église Feuillade

dimanche 18 octobre 2026 · Place de l'église · Feuillade

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
L'église de Feuillade
Ville
16380 Feuillade
Département
Charente
Tarif
Tarif libre

Feuillade

Concert jazz pop gospel

Place de l’église L’église de Feuillade Feuillade Charente

Tarif : – – EUR

Tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18 17:30:00

Date(s) :
2026-10-18

Concert dans l’église de Feuillade donné par le groupe Vocalypso (jazz pop gospel).
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Place de l’église L’église de Feuillade Feuillade 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 77 33 

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English :

Concert at the Feuillade Church performed by the group Vocalypso (jazz, pop, gospel).

L’événement Concert jazz pop gospel Feuillade a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord