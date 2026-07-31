Concert jazz pop gospel Place de l’église Feuillade
dimanche 18 octobre 2026 · Place de l'église · Feuillade
Informations pratiques
Feuillade
Concert jazz pop gospel
Place de l’église L’église de Feuillade Feuillade Charente
Tarif : – – EUR
Tarif libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18 17:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Concert dans l’église de Feuillade donné par le groupe Vocalypso (jazz pop gospel).
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Place de l’église L’église de Feuillade Feuillade 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 77 33
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English :
Concert at the Feuillade Church performed by the group Vocalypso (jazz, pop, gospel).
L’événement Concert jazz pop gospel Feuillade a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord