Concert jazz – Preludes and Songs Église Saint-Hermeland Bagneux
Concert jazz – Preludes and Songs Église Saint-Hermeland Bagneux dimanche 21 septembre 2025.
Concert jazz – Preludes and Songs Dimanche 21 septembre, 17h30 Église Saint-Hermeland Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
Concert jazz – Preludes and Songs
⏰ 17h30 – 18h30 | Église Saint-Hermeland, 8 place de la République | Gratuit
Une heure de jazz et d’improvisation avec François Couturier & Dominique Pifarély.
Église Saint-Hermeland 8 Place de la République, 92220 Bagneux, France Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France
Concert jazz – Preludes and Songs
Concert de Jazz