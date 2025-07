Concert Jazz Quintet TÊTE DE LARD Aisey-sur-Seine

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d'Or

2025-08-06 20:00:00

2025-08-06

La Gare vous propose une douce soirée d’été rythmée par le concert du Quintet de Jazz TETE DE LARD.

Cette formation dynamique s’inscrit de toute pièce sur le registre 100 % jazz en proposant un cocktail de titres emblématiques des grandes époques qui virent de l’ascension du swing, du be bop, du calypso et de la bossa, tout en s’accordant quelques incursions dans le jazz-rock ou encore des compositions personnelles.

(Eric Lherbier saxophone ; Philippe James trompette ; Denis Rio piano; Christophe Crauland basse; Eric Thomas batterie et congas)

Participation libre au chapeau

Buvette et petite restauration ouverte aux adhérents (2€/journée- 20€ l’année) .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

