Concert jazz, rock et musique traditionnelle – Château de la Garenne- Étel 11 juillet 2025 18:00

Morbihan

Concert jazz, rock et musique traditionnelle Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : 2025-07-11 18:00:00

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

18h00 Solo de harpe à leviers par Clotilde Trouillaud

18h30 Lune Bleue Trio Clotilde Trouillaud (harpe à leviers), Erwan Bérenguer (guitare) et Jean-Marie Stéphant (batterie). Après 4 ans sur les routes avec leur 1er spectacle et l’album Indigo, le trio s’engage aujourd’hui vers une nouvelle création, The Other Road.

Une proposition du Collectif KLAM

Restauration foodtruck La Roul’Hotte et brasserie de l’Estran

Organisé dans le cadre de la restitution de la résidence Art et Architecture de Jérôme Maillet et de l’exposition « Collecte » qui se déroule du 28/06 au 26/07 au Château de la Garenne. .

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert

Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05

