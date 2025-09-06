Concert Jazz Saint-Ulphace

Concert Jazz Saint-Ulphace samedi 6 septembre 2025.

Concert Jazz

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Dans le cadre des Automnales de Roussigny. Landscape Jazz Appalaches Trio. Un voyage musical avec Lisa Cat-Berro, Sylvain Moser et Xavier Roumagnac. Entrée libre participation au chapeau | Buvette sur place / petite restauration .

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 29 34 27

