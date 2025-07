Concert Jazz Sainte-Suzanne-et-Chammes

Concert Jazz Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 20 juillet 2025.

Concert Jazz

2 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-07-20 15:30:00

2025-07-20

Venz passer un moment musical unique placé sous le signe de l’improvisation, du swing et de l’émotion!

Avec la participation de Johann Lefèvre à la trompette et chant, Nicolas Rousserie à la guitare, Kevin Gervais à la contrebasse et Denis Tarsiguel à la batterie.

Gratuit, organisé par Médiéville 53. .

2 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 41 91

