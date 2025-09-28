Concert Jazz Soul La Clayette

Concert Jazz Soul La Clayette dimanche 28 septembre 2025.

Concert Jazz Soul

salle des fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Sandra Mounam et ses acolytes du Trio Jazz Soul Gazeeboo vous réservent un après midi exceptionnel dans la petite salle de la salle des fêtes de la Clayette. Sandra vous proposera des titres des chansons de Nina Simone. Ces trois musiciens s’étaient déjà produit dans la région et avaient remporté un grand succès. .

salle des fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 80 92 88 f.daudet@orange.fr

English : Concert Jazz Soul

German : Concert Jazz Soul

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Jazz Soul La Clayette a été mis à jour le 2025-09-09 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais