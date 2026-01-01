Concert Jazz Stephane Huchard Quartet Original Be-Pop salle des fêtes Donville-les-Bains

Concert Jazz Stephane Huchard Quartet Original Be-Pop

salle des fêtes 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains Manche

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

2026-01-24

Du groove et du grave ! Mené par le batteur Stéphane Huchard, Original Be-Pop est un projet inédit qui bouscule les codes avec une formation volontairement atypique.

Aux côtés de Éric Séva au saxophone baryton, de Mattéo Pastorino à la clarinette basse et de Didier Havet au soubassophone, ce quartet hors norme s’empare des grands classiques de la POP.

Entre la puissance évocatrice de titres emblématiques et la liberté d’expression propre au jazz, leurs univers propose un terrain de jeu unique: à la fois organique, moderne et résolument audacieux. .

salle des fêtes 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 000000000 lesrdvdelafalaise@gmail.com

