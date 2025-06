Concert Jazz Swing avec Quintet – Association Les Rendez-vous de la Falaise Donville-les-Bains 27 juin 2025 20:00

Manche

Concert Jazz Swing avec Quintet Association Les Rendez-vous de la Falaise 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 22:30:00

Date(s) :

2025-06-27

Nous vous proposons un grand spectacle de jazz swing pour célébrer, avec la ville de Donville, les 100 ans de la Plage Normande.

Pour l’occasion, nous avons réuni un magnifique quintet pour nous faire revivre le swing des années 1930 et 1940, période faste pour le jazz avec de nombreux clubs où on se retrouvait pour danser et écouter sa musique préférée.

De Duke Ellington en passant par Count Basie, les 5 artistes nous interprèteront les plus grands standards de jazz, avec :

Deborah tanguy chant.

Xavier Cobo sax ténor.

Olivier Cahours: guitare.

Thierry Colson: contrebasse.

Didier Roullin: batterie.

Piste de danse pour ceux qui voudront swinger et si l’envie vous tente, venez costumé sur le thème des années 30 !

Bar sur place.

Association Les Rendez-vous de la Falaise 8 Rue du Clos des Sources

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie lesrdvdelafalaise@gmail.com

English : Concert Jazz Swing avec Quintet

We invite you to join the town of Donville in celebrating 100 years of the Plage Normande with a swinging jazz show.

For the occasion, we’ve assembled a magnificent quintet to take us back to the swing of the 1930s and 1940s, a golden era for jazz, with its many clubs where people gathered to dance and listen to their favorite music.

From Duke Ellington to Count Basie, the 5 artists will perform the greatest jazz standards, with :

Deborah tanguy: vocals.

Xavier Cobo: tenor sax.

Olivier Cahours: guitar.

Thierry Colson: double bass.

Didier Roullin: drums.

Dance floor for those who want to swing, and if you feel like it, come in 1930s costume!

Bar on site.

German :

Wir bieten Ihnen eine große Jazz-Swing-Show, um gemeinsam mit der Stadt Donville das 100-jährige Bestehen des Normandie-Strandes zu feiern.

Zu diesem Anlass haben wir ein wunderbares Quintett zusammengestellt, das uns den Swing der 1930er und 1940er Jahre wieder aufleben lässt, eine Blütezeit für den Jazz mit zahlreichen Clubs, in denen man sich traf, um zu tanzen und seiner Lieblingsmusik zu lauschen.

Von Duke Ellington über Count Basie werden uns die fünf Künstler die größten Jazz-Standards vortragen, mit :

Deborah tanguy: Gesang.

Xavier Cobo: Tenorsaxophon.

Olivier Cahours: Gitarre.

Thierry Colson: Kontrabass.

Didier Roullin: Schlagzeug.

Tanzfläche für alle, die swingen wollen, und wenn Sie Lust haben, kommen Sie kostümiert im Stil der 30er Jahre!

Bar vor Ort.

Italiano :

Stiamo organizzando un grande spettacolo di jazz swing per celebrare il 100° anniversario della Plage Normande con la città di Donville.

Per l’occasione, abbiamo riunito un magnifico quintetto che ci riporterà allo swing degli anni ’30 e ’40, un’epoca d’oro per il jazz con i suoi numerosi club dove ci si riuniva per ballare e ascoltare la propria musica preferita.

Da Duke Ellington a Count Basie, i 5 artisti eseguiranno i più grandi standard jazz, con :

Deborah Tanguy: voce.

Xavier Cobo: sax tenore.

Olivier Cahours: chitarra.

Thierry Colson: contrabbasso.

Didier Roullin: batteria.

Pista da ballo per chi vuole ballare e, se ne avete voglia, venite in costume anni ’30!

Bar in loco.

Espanol :

Organizamos un gran espectáculo de jazz swing para celebrar el centenario de la Plage Normande con la ciudad de Donville.

Para la ocasión, hemos reunido a un magnífico quinteto que nos transportará al swing de los años 30 y 40, época dorada del jazz con sus numerosos clubes donde la gente se reunía para bailar y escuchar su música favorita.

De Duke Ellington a Count Basie, los 5 artistas interpretarán los más grandes estándares del jazz, con :

Deborah Tanguy: voz.

Xavier Cobo: saxo tenor.

Olivier Cahours: guitarra.

Thierry Colson: contrabajo.

Didier Roullin: batería.

Pista de baile para los que quieran bailar swing, y si le apetece, ¡venga disfrazado de los años 30!

Bar in situ.

L’événement Concert Jazz Swing avec Quintet Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Granville Terre et Mer