Concert Jazz Swing – La Causerie Courseulles-sur-Mer 14 juin 2025 18:00

Calvados

Concert Jazz Swing La Causerie 8 bis rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14 20:00:00

2025-06-14

Concert jazz swing, New Orleans, Blues avec le groupe Swing the Nacre & Lily. Avec Philippe au Banjo, Jean-Paul au sax et clarinette, André aux percussions et Lily au chant. Entrée libre, dans la grande cour ensoleillée.

La Causerie 8 bis rue de la Mer

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 61 92 62 56 aline@lilysjazz.com

English : Concert Jazz Swing

Concert jazz swing, New Orleans, Blues with the group Swing the Nacre & Lily. With Philippe on banjo, Jean-Paul on sax and clarinet, André on percussion and Lily on vocals. Free admission, in the sunny courtyard.

German : Concert Jazz Swing

Konzert für Jazz Swing, New Orleans, Blues mit der Gruppe Swing the Nacre & Lily. Mit Philippe am Banjo, Jean-Paul am Sax und der Klarinette, André an den Perkussionsinstrumenten und Lily am Gesang. Freier Eintritt, im großen sonnigen Innenhof.

Italiano :

Concerto di jazz swing, New Orleans e blues con il gruppo Swing the Nacre & Lily. Con Philippe al banjo, Jean-Paul al sax e al clarinetto, André alle percussioni e Lily alla voce. Ingresso libero, nel cortile soleggiato.

Espanol :

Concierto de jazz Swing, Nueva Orleans y Blues con el grupo Swing the Nacre & Lily. Con Philippe al banjo, Jean-Paul al saxo y al clarinete, André a la percusión y Lily a la voz. Entrada gratuita, en el soleado patio.

