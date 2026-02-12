Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus) Salle des Fêtes Genouillac

Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus)

Salle des Fêtes 16 Vieille Route Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Animé par Woody Wood Swing Gum 5 musiciens

Concert Jazz & Swing à partir de 15h 30 jusqu’à 16h30

Entracte d’1/2 heure Buvette et Gâteaux maison

Reprise du Concert à 17h jusqu’à 18h

10€

–>Genouillac en fête .

Salle des Fêtes 16 Vieille Route Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 02 55 mlblandine4@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus)

L’événement Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus) Genouillac a été mis à jour le 2026-02-10 par Portes de la Creuse en Marche