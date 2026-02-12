Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus) Salle des Fêtes Genouillac
Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus) Salle des Fêtes Genouillac dimanche 19 avril 2026.
Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus)
Salle des Fêtes 16 Vieille Route Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Animé par Woody Wood Swing Gum 5 musiciens
Concert Jazz & Swing à partir de 15h 30 jusqu’à 16h30
Entracte d’1/2 heure Buvette et Gâteaux maison
Reprise du Concert à 17h jusqu’à 18h
10€
–>Genouillac en fête .
Salle des Fêtes 16 Vieille Route Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 02 55 mlblandine4@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus)
L’événement Concert Jazz & Swing (Danseurs Bienvenus) Genouillac a été mis à jour le 2026-02-10 par Portes de la Creuse en Marche