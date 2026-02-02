Concert jazz Thomas Bercy trio invite Géraldine Laurent Le Bourg Aubiac
Concert jazz Thomas Bercy trio invite Géraldine Laurent Le Bourg Aubiac jeudi 12 février 2026.
Concert jazz Thomas Bercy trio invite Géraldine Laurent
Le Bourg Château d’Aubiac Aubiac Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Géraldine Laurent s’est fait un nom dans le jazz grâce à son son d’alto chaud et son style rythmique. Après son album At Work , elle sort Cooking , gagnant le prix de l’Album de l’année aux Victoires du Jazz 2020. Elle donnera un concert à Jazz in Aubiac avec des musiciens talentueux.
Le Bourg Château d’Aubiac Aubiac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 05 68 86 association.muziketo@orange.fr
English : Concert jazz Thomas Bercy trio invite Géraldine Laurent
Géraldine Laurent has made a name for herself in jazz thanks to her warm alto sound and rhythmic style. After her album At Work , she released Cooking , winning Album of the Year at the Victoires du Jazz 2020. She will be performing at Jazz in Aubiac with a host of talented musicians.
