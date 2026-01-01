Concert jazz – TransEuropeExpress-Ensemble Maison Heinrich Heine Paris

Fondé en 2013 à Paris à l’initiative du pianiste et compositeur Hans Lüdemann, le TransEuropeExpress-Ensemble (T.E.E.) réunit huit musiciennes et musiciens majeurs de la scène jazz française et allemande.

Né à l’occasion du jubilé du Traité de l’Élysée et soutenu par le

Goethe-Institut, l’ensemble s’est imposé comme une formation

emblématique du dialogue artistique européen. Leur mission est « un

voyage », au sens musical et humain : connecter des musiciens, des

lieux, des cultures, dépasser les frontières.

« Cet octette

franco-allemand présente la particularité de grouper des instrumentistes

solistes qui se sont mis au service de ce projet collectif. Ce n’est

pas le moindre charme de cet ensemble. » — Citizenjazz

Avec le soutien de la Kunststiftung NRW

Hans Lüdemann, piano/piano virtuel | Gerhard Gschlößl, trombone | Clement Janinet, violon | Silke Eberhard, saxophone alto | Alexandra Grimal, saxophone ténor/soprano | Ronny Graupe, guitare | Sébastien Boisseau, contrebasse | Dejan Terzic, batterie

Un voyage dans le monde du jazz avec le TransEuropeExpress-Ensemble.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h30 à 22h30

payant

5 euros.

Vous avez désormais la possibilité d’acheter vos billets à l’avance en ligne.

Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

