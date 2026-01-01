Concert jazz – TransEuropeExpress-Ensemble Maison Heinrich Heine Paris
Concert jazz – TransEuropeExpress-Ensemble Maison Heinrich Heine Paris vendredi 23 janvier 2026.
Fondé en 2013 à Paris à l’initiative du pianiste et compositeur Hans Lüdemann, le TransEuropeExpress-Ensemble (T.E.E.) réunit huit musiciennes et musiciens majeurs de la scène jazz française et allemande.
Né à l’occasion du jubilé du Traité de l’Élysée et soutenu par le
Goethe-Institut, l’ensemble s’est imposé comme une formation
emblématique du dialogue artistique européen. Leur mission est « un
voyage », au sens musical et humain : connecter des musiciens, des
lieux, des cultures, dépasser les frontières.
« Cet octette
franco-allemand présente la particularité de grouper des instrumentistes
solistes qui se sont mis au service de ce projet collectif. Ce n’est
pas le moindre charme de cet ensemble. » — Citizenjazz
Avec le soutien de la Kunststiftung NRW
▂▂▂
Hans Lüdemann, piano/piano virtuel | Gerhard Gschlößl, trombone | Clement Janinet, violon | Silke Eberhard, saxophone alto | Alexandra Grimal, saxophone ténor/soprano | Ronny Graupe, guitare | Sébastien Boisseau, contrebasse | Dejan Terzic, batterie
Un voyage dans le monde du jazz avec le TransEuropeExpress-Ensemble.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 20h30 à 22h30
payant
5 euros.
Vous avez désormais la possibilité d’acheter vos billets à l’avance en ligne.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-23T21:30:00+01:00
fin : 2026-01-23T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-23T20:30:00+02:00_2026-01-23T22:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/transeuropeexpress-ensemble/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire