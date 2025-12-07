Concert jazz – TRIO ELIMA : Jazz Connections Maison Heinrich Heine Paris

C’est autour de la musique du compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla et de pièces originales que Debora Seffer et Jan Schumacher ont eu l’idée de créer un projet en commun et de faire appel au contrebassiste Bertrand Béruard.

Debora Seffer et Jan Schumacher, multi-instrumentistes, ont écrit pour

l’occasion des arrangements sur mesure ainsi que des compositions

personnelles qui leur offrent toute la liberté d’exprimer la sensibilité

et la créativité qui les unit. Ils ont souhaité se libérer des carcans

des formations instrumentales toutes faites pour délivrer une musique

alliant écriture et improvisation, dans une formule atypique :

bugle/trompette, violon/voix, contrebasse/percussions, chaque instrument

étant tour à tour rythmique ou mélodique.

Ce projet, par sa dimension multiculturelle et l’ouverture qu’il

représente possède une composante pédagogique, indispensable à l’heure

du repli sur soi et de l’individualisme. La tension et le métissage dans

la musique d’Astor Piazzolla servent de base au groupe pour développer

une sensibilité nomade, lyrique et énergique qui chante la liberté,

alors que la distribution des rôles instrumentaux ouvre l’écriture sur

des idées non conventionnelles qui emmènent la création ailleurs : une

musique de chambre binaire et généreuse.

avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM (La SPEDIDAM est un

organisme de gestion collective qui œuvre afin de garantir aux

artistes-interprètes de toutes catégories les droits qui leur ont été

reconnus)

Un concert où le jazz flirt avec le tango !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 17h00 à 18h30

payant

Participation aux frais :

De 4 à 7 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-07T18:00:00+01:00

fin : 2025-12-07T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-07T17:00:00+02:00_2025-12-07T18:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/trio-elima-jazz-connections https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine