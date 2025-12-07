Concert jazz – TRIO ELIMA : Jazz Connections Maison Heinrich Heine Paris
C’est autour de la musique du compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla et de pièces originales que Debora Seffer et Jan Schumacher ont eu l’idée de créer un projet en commun et de faire appel au contrebassiste Bertrand Béruard.
Debora Seffer et Jan Schumacher, multi-instrumentistes, ont écrit pour
l’occasion des arrangements sur mesure ainsi que des compositions
personnelles qui leur offrent toute la liberté d’exprimer la sensibilité
et la créativité qui les unit. Ils ont souhaité se libérer des carcans
des formations instrumentales toutes faites pour délivrer une musique
alliant écriture et improvisation, dans une formule atypique :
bugle/trompette, violon/voix, contrebasse/percussions, chaque instrument
étant tour à tour rythmique ou mélodique.
Ce projet, par sa dimension multiculturelle et l’ouverture qu’il
représente possède une composante pédagogique, indispensable à l’heure
du repli sur soi et de l’individualisme. La tension et le métissage dans
la musique d’Astor Piazzolla servent de base au groupe pour développer
une sensibilité nomade, lyrique et énergique qui chante la liberté,
alors que la distribution des rôles instrumentaux ouvre l’écriture sur
des idées non conventionnelles qui emmènent la création ailleurs : une
musique de chambre binaire et généreuse.
avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM (La SPEDIDAM est un
organisme de gestion collective qui œuvre afin de garantir aux
artistes-interprètes de toutes catégories les droits qui leur ont été
reconnus)
Un concert où le jazz flirt avec le tango !
Le dimanche 07 décembre 2025
de 17h00 à 18h30
payant
Participation aux frais :
De 4 à 7 euros.
Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/trio-elima-jazz-connections https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine