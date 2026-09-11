Concert Jazz Trio Lobos Salle des fetes Paul Bourey Donville-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fetes Paul Bourey · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Concert Jazz Trio Lobos
Salle des fetes Paul Bourey 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 20:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Trois musiciens issus d’horizons différents, classique, jazz, musiques actuelles, associent talents et leurs sonorités pour transgresser allègrement les frontières et les styles.
De Rio à Ménilmontant, des rythmes cubains ou brésiliens aux valses manouches, le Trio Lobos revisite aussi bien des thèmes connus qu’il nous fait découvrir de vrais trésors des musiques latines.
Mêlant harmonieusement violon, guitare, violoncelle et chant, tissant des passerelles entre morceaux populaires, improvisations jazz et écriture classique, le Trio Lobos nous emmène vers l’émotion universelle de la musique. .
Salle des fetes Paul Bourey 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie lesrdvdelafalaise@gmail.com
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English : Concert Jazz Trio Lobos
L’événement Concert Jazz Trio Lobos Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer
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