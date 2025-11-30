Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jazz vocal féminin Place St Pierre Orthez

Concert Jazz vocal féminin

Concert Jazz vocal féminin Place St Pierre Orthez dimanche 30 novembre 2025.

Concert Jazz vocal féminin

Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Concert de 4 groupes vocaux Amaryllis, Corisande, Dam’de choeur et La Croch’Coeur avec Trio Jazz en hommage à Bob Chilcott.   .

Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 17 24 75 

English : Concert Jazz vocal féminin

German : Concert Jazz vocal féminin

Italiano :

Espanol : Concert Jazz vocal féminin

L’événement Concert Jazz vocal féminin Orthez a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Coeur de Béarn