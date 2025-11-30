Concert Jazz vocal féminin Place St Pierre Orthez
Concert Jazz vocal féminin Place St Pierre Orthez dimanche 30 novembre 2025.
Concert Jazz vocal féminin
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Concert de 4 groupes vocaux Amaryllis, Corisande, Dam’de choeur et La Croch’Coeur avec Trio Jazz en hommage à Bob Chilcott. .
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 17 24 75
