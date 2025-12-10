Concert Jazz VVC Gare des Lumières Aisey-sur-Seine
Concert Jazz VVC Gare des Lumières Aisey-sur-Seine vendredi 23 janvier 2026.
Concert Jazz VVC
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Du Jazz, encore du Jazz !
Le trio 2Vents dans les Cordes vient nous offrir un moment privilégié dans un endroit privilégié pour des gens privilégiés !! Trompette/buggle, sax ténor et guitare-pédale…
Parait-il, il n’y aurait pas que leurs compositions qui soient originales…. A déguster au Bistrot de la Gare dans la bonne humeur !
Restauration dès 19h sur réservation. Concert à 20h (pas de réservation 1er arrivés, 1ers placés…)
Participation libre
Ouvert aux adhérents et donc à tous.. (2€/journée-20€/année) .
