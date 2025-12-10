Concert Jazz VVC Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

Concert Jazz VVC

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Du Jazz, encore du Jazz !

Le trio 2Vents dans les Cordes vient nous offrir un moment privilégié dans un endroit privilégié pour des gens privilégiés !! Trompette/buggle, sax ténor et guitare-pédale…

Parait-il, il n’y aurait pas que leurs compositions qui soient originales…. A déguster au Bistrot de la Gare dans la bonne humeur !

Restauration dès 19h sur réservation. Concert à 20h (pas de réservation 1er arrivés, 1ers placés…)

Participation libre

Ouvert aux adhérents et donc à tous.. (2€/journée-20€/année) .

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

