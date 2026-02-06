Concert JazZarin’ en duo à la Maison du Braconnage de Chaon Chaon

Concert JazZarin’ en duo à la Maison du Braconnage de Chaon

Maison du Braconnage Chaon Loir-et-Cher

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Concert JazZarin’ en duo Piano voix/reprises de chansons et standards jazz.

Ce vendredi 3 avril 2026 à 20h30, Les Amis de la Maison du Braconnage accueillent le duo Pierre BORREL et Marine MEYNIEL.

JazZarin’ en duo vous propose une conversation piano-voix autour d’un répertoire feutré, entremêlé de chanson française et de standards de jazz.

Pierre BORREL, multi-instrumentiste de la région d’Orléans et Marine MEYNIEL, musicienne intervenante et cheffe de chœur, se rencontrent au sein de l’Olivet jazz Band.

Très vite leur vient l’envie de jouer dans des formations plus intimistes, d’où surgit une plus grande complicité. .

Maison du Braconnage Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20 contact@lesamisdubraco.com

English :

JazZarin’ duo concert Piano voice/covers of songs and jazz standards.

