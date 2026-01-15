CONCERT JAZZBAND

Auditorium Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Après de nombreuses années sous la direction d’Armand Marco, leJazzband du conservatoirepoursuit son chemin musical et vous propose son premier concert accompagné par son nouvel encadrant Rémi Ploton, coordinateur du département Jazz et Musiques Actuelles.

Après de nombreuses années sous la direction d’Armand Marco, le Jazzband du conservatoire poursuit son chemin musical et vous propose son premier concert accompagné par son nouvel encadrant Rémi Ploton, coordinateur du département Jazz et Musiques Actuelles. Vous y retrouverez un programme varié mêlant tradition et modernité (Duke Ellington, Herbie Hancock, Pat Metheny…), toujours autour des codes de l’arrangement pour Bigband. Venez profiter de l’énergie singulière des grandes formations du jazz !Direction Rémi PlotonGratuit Réservation indispensable .

Auditorium Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After many years under the direction of Armand Marco, the conservatory?s Jazzband continues its musical journey and offers you its first concert accompanied by its new mentor Rémi Ploton, coordinator of the Jazz and Contemporary Music department.

L’événement CONCERT JAZZBAND Sète a été mis à jour le 2026-01-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE