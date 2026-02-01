CONCERT JAZZEBRE À FLEUR DE CORDES Perpignan
CONCERT JAZZEBRE À FLEUR DE CORDES Perpignan samedi 14 février 2026.
CONCERT JAZZEBRE À FLEUR DE CORDES
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 11 – 11 – 11
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, le musée vous propose une matinée musicale pour la Saint-Valentin.
.
21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, the museum invites you to a Valentine’s Day musical matinee.
L’événement CONCERT JAZZEBRE À FLEUR DE CORDES Perpignan a été mis à jour le 2026-02-06 par CDT66