CONCERT JAZZÈBRE DE LAURA PERRUDIN À L’ESPACE MACHADO

2 rue antonio machado Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14 18:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Laura Perrudin compose au fil de l’instant, guidée par le silence et l’élan du moment. Harpe celtique, guitare classique et voix vibrante tissent une musique épurée et intime. Entre folk-jazz minimaliste et néo-soul impressionniste, Tempus explore le temps avec sensibilité et mystère.

.

2 rue antonio machado Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laura Perrudin composes as the moment unfolds, guided by silence and the momentum of the moment. Celtic harp, classical guitar and vibrant voice weave a pure, intimate sound. Somewhere between minimalist folk-jazz and impressionistic neo-soul, Tempus explores time with sensitivity and mystery.

L’événement CONCERT JAZZÈBRE DE LAURA PERRUDIN À L’ESPACE MACHADO Collioure a été mis à jour le 2026-02-10 par OT DE COLLIOURE