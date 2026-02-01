CONCERT JAZZÈBRE DE LAURA PERRUDIN À L’ESPACE MACHADO Collioure
CONCERT JAZZÈBRE DE LAURA PERRUDIN À L’ESPACE MACHADO
2 rue antonio machado Collioure Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14 18:30:00
Laura Perrudin compose au fil de l’instant, guidée par le silence et l’élan du moment. Harpe celtique, guitare classique et voix vibrante tissent une musique épurée et intime. Entre folk-jazz minimaliste et néo-soul impressionniste, Tempus explore le temps avec sensibilité et mystère.
English :
Laura Perrudin composes as the moment unfolds, guided by silence and the momentum of the moment. Celtic harp, classical guitar and vibrant voice weave a pure, intimate sound. Somewhere between minimalist folk-jazz and impressionistic neo-soul, Tempus explores time with sensitivity and mystery.
