CONCERT JAZZ Grappelli my love – trio jazz David.Abeijon / Eddie.Dhaini / Aurélien.Gody Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

Grappelli my love – trio jazz

David.Abeijon / Eddie.Dhaini / Aurélien.Gody Samedi 15 novembre, 20h30 Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 25€

﻿Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T20:30:00 – 2025-11-15T22:00:00

Fin : 2025-11-15T20:30:00 – 2025-11-15T22:00:00

David.Abeijon / Eddie.Dhaini / Aurélien.Gody

« Une telle virtuosité, une telle justesse, un tel swing, tout cela avec une aisance apparente de ce violoniste […] c’est tout bonnement ahurissant. Porté par la rythmique impeccable de la contrebasse d’Aurelien Gody et celle agrémentée de beaux chorus de la guitare par Eddie Dhaini, David Abeijon nous a réincarné musicalement le grand Stéphane Grappelli. » Philippe Desmond – Action Jazz

Lorsque David Abeijon a 12 ans, un ami disquaire lui offre un CD de jazz. « Tu fais du violon? Ça devrait te plaire. » lui lance-t-il, et l’écoute de ce CD du maître du swing va le bouleverser musicalement tout comme dans la conception qu’il se fait de son instrument.

C’est bien des années plus tard qu’il monte avec Eddie Dhaini et Aurélien Gody le projet Grappelli my love, dans lequel ils revisitent le répertoire de fin de carrière de Grappelli à leur façon. Des swings virtuoses aux douces ballades, ce trio de haut vol retrace les années marquant la carrière internationale de l’éternel parisien.

Avec :

David Abeijon : Violon

Eddie Dhaini : Guitare

Aurélien Gody : Contrebasse

Durée 1h30

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.theatreponttournant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/grappelli-my-love-trio-jazz »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556110611 »}]

