Concert Jazzia Frazé
Concert Jazzia Frazé dimanche 8 février 2026.
Concert Jazzia
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 17:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Venez au concert du groupe Jazzia (Gypsy swing fun jazz manouche)
Venez au concert du groupe Jazzia (Gypsy swing fun jazz manouche) .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to the concert by Jazzia (Gypsy swing fun jazz manouche)
L’événement Concert Jazzia Frazé a été mis à jour le 2026-01-20 par OTs DU PERCHE