Concert « Jazzimut »

Sous le centre Festif, à la Grande Ourse Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

De la région paloise, ce groupe s’est formé en 2020 et constitue aujourd’hui un quintet. Au répertoire, des standards de jazz (Misty, Moon River) ou encore du Nougaro. Cette variété de thèmes est toujours arrangée à 4 ou 5 voix avec des harmonies riches emmenées par des rythmes swing. De quoi séduire un large public. Tout public. .

Sous le centre Festif, à la Grande Ourse Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 91

