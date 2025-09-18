Concert: JAZZINHO Café-poème Livraisemblable Douarnenez
Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2025-09-18 19:30:00
fin : 2025-09-18
Avec son groupe de musiciens Brésiliens extraordinaires Guida de Palma jouera les compos bossa soul jazz originales extraites de ses albums publiés .
Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 65 74 60 42
