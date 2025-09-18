Concert: JAZZINHO Café-poème Livraisemblable Douarnenez

Concert: JAZZINHO Café-poème Livraisemblable Douarnenez jeudi 18 septembre 2025.

Concert: JAZZINHO

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Avec son groupe de musiciens Brésiliens extraordinaires Guida de Palma jouera les compos bossa soul jazz originales extraites de ses albums publiés .

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 65 74 60 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert: JAZZINHO Douarnenez a été mis à jour le 2025-08-28 par OT PAYS DE DOUARNENEZ